مصر تدين هجوم غرب النيجر

جدة - نرمين السيد - وأعربت مصر عن خالص تعازيها، حكومةً وشعباً، لحكومة وشعب دولة النيجر الشقيقة وأسر وذوى الضحايا، مؤكدةً وقوفها بجانب النيجر فى هذا المصاب الأليم.

وتؤكد مصر مجدداً موقفها الثابت من مكافحة العنف والتطرف والإرهاب، مشددةً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمُواجهة تلك الآفة بكل أبعادها وأسبابها.