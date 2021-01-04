الحكومة: لا صحة لإلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020-2021.





وبحسب بيان اليوم، تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020-2021، مُوضحةً الاستمرار فى إتاحة النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوى عبر الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة دون إلغاء، بهدف استفادة الطلاب منها فى تحصيل المحتوى العلمي، وتعد بمثابة محاكاة للامتحان الحقيقى فى نهاية العام.

وفى السياق ذاته، ستعقد امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسى الحالى إلكترونياً، كما ستتم عملية التصحيح إلكترونياً دون تدخل بشري، وستكون الأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد، من خلال 4 نماذج امتحانيه مختلفة تضمن تكافؤ الفرص، وتقيس أسئلتها فهم مخرجات التعلم.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).