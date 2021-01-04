صور.. وزيرة الصحة توجه برفع كفاءة مركز طبى القطامية خلال 48 ساعة

جدة - نرمين السيد - زارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مركز طبى القطامية، والذى تم تخصيصه ليصبح أحد مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا، للوقوف على الاستعدادات النهائية للمركز تمهيدًا لبدء تلقى المواطنين للقاح تباعًا وفقًا للفئات المستحقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم صندوق تحيا مصر لتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.





ورافق وزيرة الصحة خلال جولتها الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى، والمهندس خالد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، فى بيان اليوم، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من جميع أعمال رفع الكفاءة بالمركز خلال 48 ساعة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك من حيث تنسيق الموقع العام ورفع كفاءة المرافق، وكذلك تجديد الفرش غير الطبى وتجهيز استراحات للمواطنين تشمل كراسى متحركة، حرصًا على خدمة وسلامة كبار السن، لافتًا إلى أن مركز طبى القطامية أحد المراكز الطبية المتميزة بمحافظة القاهرة والذى شارك فى التجارب الإكلينيكية للقاحات فيروس كورونا فى مرحلتها الثالثة ضمن مبادرة "من أجل الإنسانية".



وأضاف مجاهد أن الوزيرة تفقدت المسارات المقرر أن يمر بها متلقى اللقاح بالمركز، بعد التسجيل على الموقع الإلكترونى، حيث تابعت غرفة تسجيل ومراجعة البيانات، وغرفة الموافقة المستنيرة، وعيادة التطعيم، وعيادة المتابعة الصحية لما بعد التطعيم، وصيدلية المركز، مضيفًا أنه بعد تلقى الجرعة الأولى يتسلم المواطن كارت المتابعة الصحية وبه موعد تلقى الجرعة الثانية بنفس المركز.



وتابع مجاهد أن الوزيرة تفقدت التجهيزات الطبية بمركز تلقى اللقاح للاطمئنان على توافر جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية وغير الطبية وثلاجات حفظ اللقاحات، وأجهزة الكمبيوتر لتسجيل البيانات، وذلك ضمن ميكنة كل مراكز تلقى اللقاح وإدراجها بمنظومة التشغيل التى تربط بين الموقع الإلكترونى الخاص بالتسجيل والخط الساخن لوزارة الصحة والسكان وأماكن تلقى جرعات اللقاح.



وذكر مجاهد أنه تم تخصيص عدد من المراكز الطبية بجميع محافظات الجمهورية لتلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد، تضم أطباء متخصصين لشرح الموافقة المستنيرة لمتلقى اللقاح ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم، بالإضافة إلى فريق طبى يضم صيادلة وتمريض، ومدخلى البيانات والإداريين مُدربين على أعلى مستوى.