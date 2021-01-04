صور.. صناع الخير توزع 50 ألف بطانية على غير القادرين فى القرى الأشد احتياجا

جدة - نرمين السيد - بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية دعم غير القادرين لمواجهة الانخفاض الشديد فى درجات الحرارة هذا العام، خصوصًا مع ارتفاع وتيرة الإصابة بفيروس كورونا، وزيادة معدلات انتشار الموجة الثانية منه وللعام الثانى على التوالى فى توزيع 50 ألف بطانية شتاء على غير القادرين فى قرى 20 محافظة من خلال مبادرة صناع الدفا، تحت رعاية وبإشراف نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع أكثر من 2000 جمعية أهلية صغيرة.





وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن توزيع بطاطين الشتاء على غير القادرين من خلال مبادرة صناع الدفا تعكس استراتيجية المؤسسة فى تنفيذ منظومة خدمات إنسانية تشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجًا فى مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية جنبًا إلى جنب مع استهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة نوعية وتناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخل شهرى يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية. وأشار زمزم إلى أن صناع الخير أطلقت مبادرة صناع الدفا للعام الثانى على التوالى استجابة لتوجيهات نيفين قباج وزيرة التضامن فى أهمية تلبية منظمات المجتمع المدنى للاحتياجات الموسمية للشرائح الأكثر احتياجًا، وأن المؤسسة توسعت فى الوصول لشرائح غير القادرين فى أنحاء الجمهورية لتصل المحافظات المستهدف التوزيع فيها 20 محافظة. من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن توزيع بطاطين الشتاء من خلال مبادرة صناع الدفا سوف يتم عبر فريق عمل المؤسسة المنتشر فى المحافظات المستهدفة وأن المرحلة الأولى من التوزيع تستهدف توزيع 20 ألف بطانية بمحافظات البحيرة والغربية والفيوم بالتعاون مع السادة المحافظين، وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى بهذه المحافظات. وأوضح عبدالجليل أن التوزيع يتم مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى والاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.



يذكر أن مؤسسة صناع الخير قامت بتنفيذ عدد كبير من الخدمات الإنسانية الموسمية منها توزيع كراتين المواد الغذائية وحقائب الوقاية من فيروس كورونا من خلال مبادرة حماية التى استفاد منها أكثر من 350 ألف مواطن.

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