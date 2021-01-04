تعيين 5226 شابًا واستخراج 2009 قياس مستوى مهارة بالشرقية

أعلن محمد سعفان ، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 5226 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 49 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 396 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي - إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل 602 عامل جديد ، وصرف رعاية اجتماعية بإجمالي 90 ألف جنيه لـ 29 عاملًا كمنحة مولود، و4 منح زواج ، و7 منح وفاة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية لعاملين من وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وقال : إن المديرية قامت باستخراج 2009 شهادة قياس مستوى المهارة ، ومثلهم رخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 453 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 185 محضر سلامة و 51 حالة غلق إداري ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1189 منشأة، وأسفر عن تحرير 718 محضرًا ، فضلًا عن التفتيش على 446 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج ، أوضح أن المديرية قامت بالتفتيش على 15 شركة ، وإعتماد 81 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 379 تفويض ووكالة لشركات بها 501 فرصة عمل .

وأشار مدير المديرية إلي أنه تم استخراج 8 تراخيص عمل الأجانب يعملون فى نطاق المحافظة ، وتجديد 14 ترخيصا اخر، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقًا لأحكام القانون .