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تعيين 5226 شاباً.. واستخراج 2009 قياس مستوى مهارة بالشرقية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 5226 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 49 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 396 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة .


وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي - إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة  تم تسجيل 602 عاملاً جديداً ، وصرف رعاية اجتماعية بإجمالي 90 ألف جنيه  لـ  29 عاملاً كمنحة مولود، و4  منح زواج ، و7 منح وفاة ، فضلا عن  تقديم  الرعاية الصحية لعاملين من وحدة العمالة غير المنتظمة  بالمديرية.


وقال : إن المديرية قامت باستخراج 2009 شهادة قياس مستوى المهارة ، ومثلهم رخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وفي مجال السلامة والصحة المهنية  قامت المديرية  بالتفتيش على  453 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 185 محضر سلامة و 51 حالة غلق إداري ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1189 منشأة، وأسفر عن تحرير 718 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 446 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .


أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج ، أوضح أن المديرية قامت بالتفتيش على 15 شركة ، وإعتماد 81 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 379 تفويض ووكالة لشركات بها 501 فرصة عمل .


وأشار مدير المديرية إلي أنه تم استخراج 8 تراخيص عمل الأجانب يعملون فى نطاق المحافظة ، وتجديد 14 ترخيص آخرين ، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون .
 
 
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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