الطقس اليوم الاثنين 4-1-2021.. تعرف على بيان درجات الحرارة

الطقس اليوم الاثنين 4-1-2021، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يتميز الطقس بالدفىء على القاهرة والوجه البحري، على أن الرياح تكون معتدلة، أما الطقس ليلًا يصبح باردًا.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى الشبورة المائية التي تتواجد على مدار الفترة الصباحية، محذرة السائقين من السرعة الزائدة التي من شأنها تزايد أعداد الحوادث.

دوت الخليج يرصد درجات الحرارة المتوقعة في العديد من المحافظات والمدن بمحافظات الجمهورية المختلفة.

درجات الحرارة