أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 4-1-2021..تعرف على متوسط الأسعار في الأسواق

الخضروات والفاكهة - ارشيفية
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 4-1-2021، تباينت في الأسواق مع بداية التعاملات الصباحية اليومية، وذلك بعد حالة من الاستقرار على مدار الفترة القليلة الماضية، حيث شهد السوق المصري ارتفاع العديد من أسعار الخضروات والفاكهة بشكل جنوني، الأمر الذي تسبب في ركود حركة البيع والشراء.
تهتم ربة المنزل بمطالعة أسعار الخضروات والفاكهة بصفة مستمر لمعرفة آخر الأسعار المتداولة في الأسواق، وذلك كي تكون في مأمن بعيدًا عن جشع التجار.
اسعار الخضروات اليوم
تباينت أسعار الطماطم اليوم بعد فترة طويلة من ارتفاع سعرها، حيث تراوحت بين 3 لـ 5 جنيها في الأسواق، وسجل سعر الخيار البلدي 4 جنيهات، أما الفلفل الألوان تراوح سعره بين 23- 25 جنيه للكيلو الواحد، فيما وصلت سعر البطاطس 6 جنيهات.
بلغ سعر الفلفل الرومي 4 جنيهات، كما سجل البصل الأبيض 5 جنيهات، ووصلت سعر الملوخية إلى 3 جنيهات في الأسواق، وسعر الليمون البلدي أصبح يتراوح بين 7-10 جنيهات.
تأرجح سعر كيلو الكوسة بين 6 لـ 7 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، وبلغت سعر الفاصوليا إلى 24 جنيه.
أسعار الفاكهة اليوم
سجل سعر الموز المستورد في الأسواق 11 جنيه، ووصلت سعر المانجو الزبدية إلى 20 جنيه، وسعر المانجو الفص 70 جنيهًا، وسعر المانجو العويسي 30 جنيهًا، كما تراوح سعر الرمان بين 6 لـ 8 جنيهات.
بلغ سعر كيلو البرتقال البلدي في الأسواق 6 جنيهات، كما تراوح سعر البرتقال "أبو سرة" بين 6 - 8 جنيهات، وسجل سعر البرتقال اليوسفي بين 5 لـ 6 جنيهات.
بلغ سعر الأناناس بين 20 إلى 30 جنيه للواحدة، وسجل سعر الكيوي 3 جنيه للواحدة، وسعر العنب الأحمر تراوح بين 6 - 8 جنيهات.
الجدير بالذكر، أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا على مدار الفترة الماضية، وذلك لعدة أسباب منها تغير الفصول، ودرجات الحرارة، وتراجع حالة الطلب مع زيادة المعروض بسبب فيروس كورونا.
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