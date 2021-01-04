وزير الأوقاف: تجفيف منابع الإرهاب يقتضي تفكيك فكر الإخوان

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن استهداف أبواق أهل الشر الممنهج لبلدنا يتطلب أن نكون يدا واحدة في مواجهة التحديات.

وزير الأوقاف: عمالة الإخوان تستدعى كشف حقيقتهم

وأضاف في بيان له، الإثنين، أن عمالة وخيانة الإخوان وأبواقهم تستدعي كشف حقيقتهم وتعرية خيانتهم، فهم الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي، والأداة الأطوع في أيدي أعداء وطننا وديننا وأمتنا، وأن هذه الأبواق لم تفقد مهنيتها فحسب، إنما فقدت حياءها وإنسانيتها.

وزير الأوقاف: الإخوان فقدوا كل القيم

وتابع وزير الأوقاف:"لا يمكن الحديث عن دين أو عن أناس فقدوا كل القيم و أدنى درجات الحياء وصاروا مسخا لا يستحي من الله ولا من الخلق ولا من أنفسهم، مما يتطلب إدراكنا لحجم المؤامرة التي يحيكها هؤلاء الخونة ضد بلدنا وأمتنا وأمن وسلام المنطقة، كما يتطلب الضرب بيد من حديد على أيدي الخونة وأذنابهم وكل عميل أو خائن لوطنه".

وأضاف:" يجب على كل المعنيين بصناعة الوعي كشف هؤلاء الخونة والمرتزقة والمتاجرين بأمن أوطانهم واستقرارها، كما نؤكد أنه لابد من تضافر الجهود لكشف طبيعة هذه الجماعة الغادرة على كل المستويات، وطنيا وعربيا وإقليميًا ودوليا، حيث تظل هذه الجماعة شوكة في ظهر أوطاننا وأمتنا كما أراد من صنعوها و من يوجهونها ويستخدمونها أداة لضرب وزعزعة الاستقرار في منطقتنا".

هذا ولا تتوقف جماعة الإخوان المسلمين وأبواقها الإعلامية، عن بث روح اليأس ونشر الشائعات من خلال قنواتها الممولة من الخارج، حتى تنقل إلى العالم ما هو مخالف عن ما يجرى على أرض الواقع فى مصر.

وتكشف وزارة الأوقاف بشكلٍ مستمر، عن حقيقة تلك الجماعة، وتؤكد دائمًا إنها أرادت سرقة مصر وانتزاع هويتها، وكان ذلك فى تصريحات سابقة.

وفى جانب آخر، تحرص وزارة الأوقاف على ضرورة تحرى المعلومات، وعدم تناقل الشائعات إلى من خلال المصدر الرئيس والأساسى لها، حتى لا نساهم فى المخطط الذى تسعى الجماعة إلى تنفيذه طوال الوقت وهو إحداث أى خلخلة داخل المجتمع المصرى.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت فى وقتًا سابق على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية داخل المساجد، لكبح جماح فيروس كورونا المستجد.