الزمالك لفرجاني ساسي: "الرسالة كده وصلت"

خرج عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، بتصريحات صباح اليوم كشف فيها آخر المستجدات التي تشغل الرأي العام الزملكاوي، خاصةً في الأمور الخاصة بتجديد عقود اللاعبين، وغياب بعض اللاعبين عن الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال عصام سالم في تصريحات إذاعية صباح اليوم، ببرنامج "مع شوبير": "بالتأكيد نادي الزمالك يريد بقاء فرجاني ساسي في الفريق، لكن من ناحية أخرى الزمالك لا يقف على أي لاعب".

وتابع: "وكيل فرجاني ساسي خرج في تصريحات يقول فيها أن فرجاني ساسي لم يستلم مستحقاته المتأخرة حتى الآن، وأنا أقول أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، نادي الزمالك حول كل المبلغ المطلوب على حساب فرجاني ساسي".

شوبير يكشف مفاجأة في عقود لاعبي نادي الزمالك

وعن العقود المقدمة للدولي التونسي، قال: "نادي الدحيل القطري قدم عرضا لفرجاني ساسي بأرقام خيالية، لا يستطيع نادي الزمالك، أو أي نادي في مصر، أن يقدم مثله".

وتابع: "أقول لفرجاني ساسي، أن الزمالك فاز بدونه في أخر مباراتين في الدوري، وحصل على ست نقاط متتاية، واعتقد أن الرسالة قد وصلت، بأن الزمالك لا يقف على أي لاعب".

وعن مصطفى محمد وغيابه عن المباريات، قال: "مصطفى محمد يحضر التدريبات الخاصة بالفريق بانتظام، لكن من الواضح أن مدرب الفريق قد أخرجه من حساباته في الفترة الأخيرة، وأصبح يعتمد على غيره".

الزمالك يبدأ ملف تمديد عدد من نجومه وأزمة مع ساسي



وتابع: "هناك عرض سانت إيتيان الفرنسي، وهو العرض الوحيد لمصطفى محمد، ولكن ليس أي عرض يقدم للاعب بنادي الزمالك، يتم الموافقة عليه، فيجب أن يكون العرض المقدم مناسب لنادي الزمالك".



وأكمل: "اعتقد أن الزمالك فاز في أخر مباراتين بسبب العدل، وبسبب اعتماد المدرب على اللاعبين الملتزم، أمثال "روقة"، و إمام عاشور، اللذان حجازا مكانة أساسية في الفريق، واستطاعوا استغلال غياب نجوم كبار في الفريق، كانوا أكثر خبرة منهم".

وعن تجهيز الزمالك لأي صفقات في الانتقالات الشتوية، أكد عصام سالم أن الزمالك قد استفاد بالإعارات التي أعادها أمثال أحمد فتوح وروقة، وغيرهم، كما أن مجلس الإدارة الجديد لا يبخث أي جهد في تدعيم الفريق، وفي حالة احتياج المدير الفني لأي صفقات، سيتم جلبها".