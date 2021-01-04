كشف الإعلامي أحمد شوبير، مقدم البرامج الرياضية، ونائب اتحاد الكرة الأسبق، عن مفاجأة، وشرط غريب جاء في عقود لاعبي فريق كرة اليد بنادي الزمالك.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية صباح اليوم، ببرنامجه "مع شوبير": "مجلس الإدارة السابق بنادي الزمالك وضع شرط غريب جدا في عقود لاعبي فريق كرة اليد بنادي الزمالك".

وتابع: "نص هذا الشرط على أن أي لاعب بالفريق لا يحصل على مستحقاته لمدة شهرين فقط، يحق له فسخ التعاقد مع النادي مباشرةً، دون أي شروط جزائية".

شوبير يكشف مفاجأة في عقود لاعبي نادي الزمالك

وأكمل: "كيف يتم وضع شرط كهذا في عقود اللاعبين؟، هذا لا يحدث في أي نادي في العالم، لأنك بهذه الطريقة تضيع حق نادي الزمالك، ويمكن لأي لاعب بسهولة أن يفسخ تعاقده".

كما كشف شوبير عن حركات تمرد داخل فرق اليد والسلة بسبب المستحقات، وقال: "هناك عدد من اللاعبين في فريقي اليد والسلة قاموا بالاعتراض والامتناع عن التدريبات، بعدما مر أكثر من سبعة أسهر، ولم يحصل أحد منهم على مستحقاته".

وتابع: "هذه المعلومة أعرفها منذ زمن بعيد، ولكن كنت امتنع عن التحدث في الأمر، حتى لا يقول البعض أني أهدم في نادي الزمالك، وأني ضد استقرار نادي الزمالك".

وأكمل: "لا يوجد فريق في العالم، لا يحصل على مستحقاته لمدة سبعة أشهر، فكل لاعب من هؤلاء، لديه بيته ولديه إلتزاماته".

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تصريحات عصام سالم



وفي نفس الحلقة، خرج عصام سالم بتصريحات هامة، يكشف أخر المستجدات داخل نادي الزمالك، وداخل الفريق الأول لكرة القدم، وأبرز الأمور التي تدور بداخله".

فرجاني ساسي



وعن فرجاني ساسي الذي أصبح حديث الصباح والمساء على حد قوله، قال: "فرجاني ساسي أبلغ المدرب أنه مريض هذه الفترة، لذلك لم يظهر في الفترة الماضية".

وتابع: "على عكس ما قاله وكيل فرجاني ساسي، ان التونسي لم يحصل على مسحقلته، فنادي الزمالك أرسل مستحقات اللاعب كاملة، وقام بتحويلها عبر حسابه البنكي، وما يتحدث عنه وكيله غير صحيح".

مصطفى محمد



أما بالنسبة لمصطفى محمد، قال: "مصطفى يحضر لتدريبات الفريق يوميا، إلا أنه لا يشارك في المباريات لأنه من الواضح أنه خرج من حسابات باتشكيو المدير الفني للفريق".

وتابع: "هناك عرض من سانت إيتيان الفرنسي لمصطفى محمد، لكن ليس أي عرض يتم الموافقة عليه، فيجب أن يليق العرض بنادي الزمالك، وبقيمة مصطفى محمد".