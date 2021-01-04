وزير التربية والتعليم- ارشيفية
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.
النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة
أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة دون إلغاء، وذلك بهدف استفادة الطلاب منها في تحصيل المحتوى العلمي، حيث تعد بمثابة محاكاة للامتحان الحقيقي في نهاية العام.
وفي السياق ذاته، ستعقد امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي إلكترونيًا، كما ستتم عملية التصحيح إلكترونيًا دون تدخل بشري، وستكون الأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد، من خلال 4 نماذج امتحانيه مختلفة تضمن تكافؤ الفرص، وتقيس أسئلتها فهم مخرجات التعلم.
وناشد مجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
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