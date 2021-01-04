النائب خالد بدوي: البرلمان لن يقف مكتوفي الأيدي أمام إشكاليات المنظومة الصحية..وعلينا جميعا الحذر

أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب، أن أعضاء البرلمان لن يقف مكتوفي الأيدي أمام إشكاليات منظومة الصحة فى مصر، وسيتم العمل بكل حسم من أجل خدمة صحية أفضل للمواطنين، وذلك تعليقا علي وفاة بعض المواطنين في مستشفى الحسينية المركزي داخل العناية المُركزة الخاصة بفيروس كوفيد 19 كورونا المُستجد.

نقص الأكسجين بمستشفي الحسينية

ولفت عضو مجلس النواب إلي متابعته التحقيقات الجارية بشأن هذه الواقعة، والتي يتجَرّع قساوتها يومياً العديد من المواطنين حيث، فُقدانهم للأحباب والأعزاء نتيجة تدهور الحالات الصحية لمرضى هذا الڤيروس اللعين.، متابعا:"يعلَم الله ما تحمِله قلوبنا من حُزن على ما كان؛ ونؤكد على أننا لن نصمت ولن نقف مكتوفي الأيدي ولن نتهاون في مُحاسبة المُقصرين في هذا الشأن".

وأهاب عضو مجلس النواب بجموع المواطنين بالحذر جراءا تداعيات فيروس كورونا، والإلتزام بالتدابير التى أقرتها الحكومة خلال الأونة الأخيرة، مؤكدا علي أن وعي المواطن سبيل جيد لمواجهة هذا الفيروس اللعين، حيث الإلتزام بالكمامة، واستخدام المطهرات، وعدم التواجد فى أماكن الزحام والإلتزام بالتباعد الإجتماعي.

وزيرة الصحة ترفض إدعاءات نقص الأكسجين

يشار إلي أن وزيرة الصحة د. هالة زايد أكد علي أن مصر لا تعاني من نقص أكسجين خلال الفترة الأخيرة وجميع المستفيات بها الكميات اللازمة للاستخدام، رافضه الترويج لأي محاولات خاصة من جانب قوي الشر بشأن نقص الأكسجين.

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