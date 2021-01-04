سامح السادات يتقدم ببيان عاجل بشأن نقص الأكسجين

تقدم النائب سامح السادات عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة، بشأن نقص إسطوانات الأكسجين الطبي في العديد من المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكد السادات أن هذه المسألة أدت إلى كثير من حالات الوفاة بسبب نقص هذه الإسطوانات ونقص غاز الأكسجين الطبي نفسه بما يعد مآساة كبرى في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا ومعاناة المصابين من نقص نسبة الأكسجين في الدم أو ضيق التنفس.
وكانت قد نشبت مجموعة من المشكلات والأزمات بسبب ما أشيع حول نقص اسطوانات الأكسجين، والتطورات السريعة المتلاحقة المتعلقة بمستفيات زفتى والحسينية، والتي وردت بشأنها مجموعة من التصريحات الحكومية التي تراوحت بين نفي ما أثير على السوشيال ميديا وبين التأكيد على وجود كميات كافية من الأكسجين.
وقد قامقامت أجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، باستدعاء الشاب أحمد ممدوح، الذي قام بتصوير مقطع الفيديو الخاص بوفاة حالات مرضى مصابين بفيروس كورونا داخل قسم العزل بالعناية المركزة، بمستشفى الحسينية المركزي؛ لسماع أقواله بشأن الفيديو والواقعة.
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