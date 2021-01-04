موعد مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

يدخل فريق ليفربول اليوم امام فريق ساوثها مبتون في الجولة ال17 من الدوري علي ملعب سانت.

متى سيلعب ليفربول

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين وتذاع المباراة عبر قناة "beIN Sport HD 1" وقد تعادل في آخر مباراتين مع وست بروميتش ونيوكاسل على التوالي ما جعل الحفاظ على الصدارة في خطر محدق كلوب. الآن يتواجد ليفربول في الصدارة برصيد 33 نقطة متفوقًا على مانشستر يونايتد بفارق الأهداف فقط، لذلك فإن الفوز هام لضمان الابتعاد بالمركز الأول خصوصًا وأن مانشستر يونايتد لديه مباراة أقل ويمكنه معادلة رصيد عدوه اللدود.

ويحتل ليفربول يتصدر ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 16 مباراة ،بفارق الأهداف عن الوصيف مانسشتر يونايتد لذالك المباراة لها أهمية كبيرة لفريق الريدز حيث يأمل في حصد الثلاث نقاط لتعزيز مكانته في ترتيب الجدول.

ويحتل فريق ساوثهامبتون المركز ال9 برصيد 26 نقطة من أصل 16 مباراة .

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسونخط الدفاع: أرنولد، ريس ويليامز، فابينيو، روبرتسون.خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، تياجو.خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول يأمل في تحقيق الفوز في مباراة الليلة بعد تعادله في المباراتين الماضيتين وذلك أمام وست بروميتش ألبيون 1-1 ونيوكاسل يونايتد.

على الجانب الآخر ثامبتون تعادل أمام فريق وست هام بالتعادل السلبي0/0.

صحف إنجلترا تهاجم صلاح بسبب تقييمه الضعيف في مباراة أمس

وقد انتشرت أنباء خلال الشهور الأخيرة عن رحيل محمد صلاح لاعب ليفربول من الفريق وذلك بسبب عدم تقديره وامتلاكة لإشارة القائد في الملعب برغم من إنجازاتة مع الفريق وكان السبب الرئيسي في الفوز في عددة مبارايات وحصول النادي علي بطولة دوري ابطال أوروبا بعد غياب سنوات وبعد تصريحاته عن الأسباب التي تؤدي الي رحيله تم استبعاده من المباراة وذلك يعتبر عقاباً له.

وربط البعض عن رحيلة الي الدوري الأسباني خاصتاً فريق ريال مدريد .

وتعد أبرز غيابات الريدز عن مباراة اليوم كل من جو جوميز- فيرجل فان دايك- نابي كيتا-يووتا- ماتيب.

ولم يخسر الفرعون المصري محمد صلاح أمام فريق ساوثهامبتون في أي مباراة حيث لعب 6 مباريات فاز بهما جميعا في المواسم الثلاث الماضية.

