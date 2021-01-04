الهجرة تهنئ طفلا مصريا فاز بالمركز الأول لأفضل مشروع تطوير تعليمى باليابان

جدة - نرمين السيد - هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الطفل حمد الزناتى، ابن الباحث حسين الزناتى الخبير التعليمى المصرى باليابان وأحد رواد مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، على فوزه بالمركز الأول فى أفضل مشروع لتطوير التعليم فى اليابان ضمن مسابقة أفضل فكرة تعليمية وسط منافسة مع 1.122 طالبا يابانيا.





وأعربت وزيرة الهجرة فى بيان اليوم الإثنين، عن تمنياتها لحمد الزناتى ووالده حسين الزناتى بمزيد من التقدم والرقى فى مسيرتهما، مضيفة أن "المصرى يقدر" ومع كل إنجاز يحققه المصريون بالخارج، فإن ذلك يرفع اسم مصر الوطن الأم عاليًا على مستوى العالم ويعكس صورة مصر والمصريين الإيجابية فى الخارج.

وكان الطفل حمد الزناتى "ابن محافظة المنيا" شارك مع والده فى مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذى أطلقته وزارة الهجرة فى أواخر عام 2018 وعقد بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وقال حمد خلال المؤتمر إنه يعيش فى اليابان لكنه يحب مصر وسعيد بمشاركته فى المؤتمر.

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