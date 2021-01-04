أمين دير القديسين بالأقصر يعتذر عن صلاة قداس الميلاد

جدة - نرمين السيد - وسجل القمص صرابامون اعتذاره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا:

أعتذر عن صلاة قداس عيد الميلاد لشيخوختى وكبر سنى، وحبى للحياة، فقد بلغت السبعين من العمر ولدي أعمال كثيرة أُريد أن أُتممها لمجد الرب، والعمل بنعمة المسيح من أجل شعب أكثر استنارة وحكمة".



وتابع: "ولا التزم بأية تعليمات تصدر من أية جهة، تأمر بغير ذلك، أُناشد رواد دير القديسين، توخى الحذر، واتباع الإجراءات التى اتخذها قداسة البابا، دمتم فى فيض نعمة الرب، راجيا أن يولد المسيح فى كل قلب وفكر وعقل، ونصلى ونتضرع أن يحفظ الرب مصر وكل العالم".