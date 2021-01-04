كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأفادت شركة مياه الشرب بالإسكندرية فى بيان اليوم، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "السيوف شماعة، أبو سليمان، سيدى بشر قبلى"، مشيرة إلى عودة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.
ولفت البيان إلى حدوث كسر فى الخط الناقل للمياه قطر 1.000 مم بشارع 8 متفرع من شارع الشركة العربية أمام مسجد الشهداء بمنطقة أبو سليمان، ما تسبب فى قطع المياه عن المناطق المشار إليها.
وطالبت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.
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