رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعيا فيها المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع الأخوة المسيحيين بموفور الصحة والسداد وأن تزداد أواصر المحبة والسلام والإخاء بين أبناء الوطن كى ننعم بالاستقرار والأمان والازدهار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى.





وجاء نص برقية تهنئة رئيس مجلس الشيوخ كالتالى: قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يسعدنى بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أتقدم لقداستكم ولجميع الأخوة المسيحيين بخالص التهانى القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداستكم وعلى جميع الأخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام والإخاء بين أبناء الوطن جميعا، كى تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكل عام وقداستكم بخير".

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