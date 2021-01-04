ضمن مبادرة حياة كريمة.. تطوير 36 قرية و148 عزبة فى شبين القناطر

جدة - نرمين السيد - عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، اجتماعا لبحث التنسيقات اللازمة لبدء العمل على تنفيذ مشروع تطوير قرى وعزب وتوابع مدينة شبين القناطر، والتى يبلغ عددها 36 قرية و148 عزبة، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وضمن البرنامج القومى لتطوير 1500 قرية مصرية.





حضر الاجتماع اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، وإيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على أبو عقيل السكرتير العام المساعد، ومديرو مديريات الخدمات بالقليوبية.

وأوضح محافظ القليوبية خلال الاجتماع أن التطوير فى كل القطاعات الخدمية لاسيما فى قطاع البنية التحتية من خلال استكمال مشروعات المياه والصرف الصحى والغاز والكهرباء والصحة والتعليم والأبنية التعليمية وجميع الأنشطة الرياضية والثقافية وجميع الخدمات التى يحتاج إليها المواطن ليعيش حياة آدمية كريمة.

وأكد المحافظ أن هناك تنمية كبرى تقوم بها الدولة للنهوض بالقرى والنجوع من خلال المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، والتى تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية والاجتماعية، لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كل القطاعات بالدولة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية نائبى المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وجميع الاطراف المعنية لمتابعة وتنسيق اعمال تنفيذ المشروع من خلال تجميع البيانات وتحديد الاولويات ورفع التقارير اللازمة ودفع الاعمال للانتهاء بها خلال عام من بدء المشروع.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع السادة المسئولين اهم الاولويات والخدمات التى يحتاج اليها مواطنى قرى مدينة شبين القناطر للبدء فى إنشاء خطة عمل لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، إذ أكد المحافظ انه سيتم وضع أولوية أولى لمشروعات الصرف الصحى والغاز والكهرباء والطرق والنظافة وتبطين الترع وفتح محاور مرورية جديدة بالمدن لتُخدم على القرى مشيرا أنه سيتم تنسيق حورات مجتمعية مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم لوضعها على أجندة الأولوية.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التى تستهدف أكبر عدد من المواطنين.