معلومات الوزراء يعلن فتح باب المشاركة بالإسهامات الفكرية للخبراء والباحثين في ”مجلة...

يسر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن يعلن عن فتح باب المشاركة بالإسهامات الفكرية للخبراء والباحثين والمتخصصين في إصدارته الجديدة "مجلة آفاق إدارية".. مجلة شهرية تصدر عن المركز وتهدف إلى تشارك الرؤى والأفكار والخبرات والتجارب المُلهمة، مع المؤسسات والمجموعات والأفراد؛ لتحقيق طفرات إيجابية في مسيرتهم المهنية والذاتية.

وتسعى هذه الدورية المصرية لتقديم محتوى تطبيقي له قيمة مُضافة، وعائد مباشر للقادة والمديرين عبر المؤسسات والثقافات المختلفة، سواء على مستوى قطاع الأعمال العام والخاص، أو الإدارة الحكومية.

وللاستفادة من روافد الخبرات والمعارف الوطنية والدولية المُتنوعة، تُرحب هيئة تحرير الدورية بإسهامات إبداعية ومبتكرة من قِبل الخبراء والباحثين والممارسين، من داخل مصر وخارجها؛ والتي تُغطي مجالات اهتمام المجلة، على ألا يكون سبق نشر المحتوى في جهة/ جهات أخرى، أو تم تقديمه للنشر وجاري اتخاذ خطوات بشأنه.

تفتح المجلة أبوابها لنشر إسهامات أصيلة من مؤلفيها، بالإضافة إلى عروض مُوجزة لإصدارات وبحوث تطبيقية صادرة عن مراكز فكر عالمية أو دوريات دولية، للاستفادة من المخزون الهائل من المعارف، والخبرات الدولية القيّمة المتاح في جميع أنحاء العالم.

.... لسياسة النشر بالمجلة....الاطلاع على الصور

....وللتواصل وإرسال المساهمات والمرفقات: عبر البريد الإلكتروني [email protected]