وزيرة الهجرة تهنئ طفلًا مصريًا على فوزه بالمركز الأول لأفضل مشروع لتطوير...

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى الطفل حمد الزناتي، نجل الباحث حسين الزناتي الخبير التعليمي المصري باليابان وأحد رواد مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، وذلك على فوزه بالمركز الأول في أفضل مشروع لتطوير التعليم في اليابان ضمن مسابقة أفضل فكرة تعليمية.

وأعربت وزيرة الهجرة عن تمنياتها لحمد الزناتي ووالده حسين الزناتي بمزيد من التقدم والرقي في مسيرتهما، مضيفة أن "المصري يقدر" ومع كل إنجاز يحققه المصريون بالخارج، فإن ذلك يرفع اسم مصر الوطن الأم عاليًا على مستوى العالم ويعكس صورة مصر والمصريين الإيجابية في الخارج.

وكان الطفل حمد الزناتي شارك مع والده في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذي أطلقته وزارة الهجرة في أواخر عام 2018 وعقد بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وقال حمد خلال المؤتمر، إنه يعيش في اليابان لكنه يحب مصر وسعيد بمشاركته في المؤتمر.