الحكومة تنفى إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 وكانت أنباء قد ترددت عن إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021

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