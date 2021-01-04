مصر تدين الهجوم الوحشى على قريتين بالنيجر وتؤكد موقفها الثابت من مكافحة التطرف

أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، الهجوم الوحشى الذى استهدف قريتين فى غرب النيجر، مما أسفر عن مقتل نحو مائة من الأبرياء.
وأعربت مصر عن خالص تعازيها، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب دولة النيجر الشقيقة وأسر وذوى الضحايا، مؤكدةً وقوفها بجانب النيجر فى هذا المصاب الأليم.
وأكدت مصر موقفها الثابت من مكافحة العنف والتطرف والإرهاب، مشددةً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمُواجهة تلك الآفة بكافة أبعادها وأسبابها.
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