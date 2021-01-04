شاهد .. شبورة كثيفة على الطرق السريعة

شهد عدد من الطرق السريعة شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

رصدت عدسة صدي البلد بعض الأماكن التي تتواجد بها الشبورة المائية وتأثرها علي السيارات .

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الإثنين 04 يناير 2021

أمطار خفيفة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .