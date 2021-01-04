نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انيسه حسونه: الموجه الثانية لكورونا أكثر شراسة وعلى النواب توعية المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استنكرت النائبة انيسه حسونه، عضو مجلس النواب، ‏إستهتار المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا القاتل والمعلن عنها من قبل وزارة الصحة والسكان، وأكبر دليل على ذلك إعلان وزارة الصحة والسكان بشكل يومي ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

وقالت حسونه، خلال البيان الصادر لها، إن الأرقام المحدودة التي تعلنها وزارة الصحة عن الإصابات والوفيات السبب الرئيسي في ترسيخ في ذهن المواطنين ان الأعداد بسيطة أو معقوله مقارنه بالعالم كله وبالتالي لا يلتزموا بأية محاذير.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه لا احد يستطيع أن ينكر الجهود التي بذلتها الدولة في الموجه الاولى للفيروس وحتى هذه اللحظة، والتي ساهمت بشكل كبير في تخطي مصر المرحلة الأولى بنجاح وبأقل الخسائر، ولكن لابد قيام المواطنين باخذ الحذر في الموجه الثانيه لأنها أكثر انتشارا وشراسه.

وطالبت البرلمانية، المواطنين بالالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة حتى لا يتعرض لدفع الغرامة، مشددة على دور النائبات والنواب الكبير بشأن التوعية الجادة لأهالي دوائرهم وإعلامهم بخطورة المرض علي الجميع.