وزير التعليم العالى ينعى جمال درويش رئيس لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات

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داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

أحمد جودة - القاهرة - ينعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور جمال درويش رئيس لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ المتفرغ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة.