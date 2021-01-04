انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر للطيران تعلن عن تخفيض أسعار التذاكر بنسبة 20 % خلال هذه المدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت شركة مصر للطيران عن تخفيض أسعار تذاكر السفر الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية، وجاء ذلك التخفيض بمناسبة استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، وهي تعد من البطولات العالمية ومحبين من كافة دول العالم.

مصر للطيران تعلن عن تخفيض أسعار التذاكر

وبحسب ما أعلن الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن التخفيض يشمل جميع تذاكر السفر الدولية من وإلى مصر بنسبة تصل إلى 20 % عن السعر الأصلي، كما يمكن للعملاء الذين قرروا السفر من مصر الاستفادة من التخفيضات المعلنة عند توجههم لشراء تذاكر الطيران وذلك بداية من اليوم الاثنين الموافق 4 من يناير وحتى يوم 14 من يناير الجاري فقط.

وأشار زكريا إلى أن التخفيضات المعلنة مستمرة للقادمين إلى مصر عبر الشركة من جميع دول العالم وذلك عند شراء تذاكر الطيران على إحدى رحلات مصر للطيران والوصول إلى مصر حتى يوم 31 من يناير الحالي.