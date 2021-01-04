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مصر للطيران تعلن عن تخفيض أسعار التذاكر بنسبة 20 % خلال هذه المدة

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عبد الهادي مصطفى 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت شركة مصر للطيران عن تخفيض أسعار تذاكر السفر الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية، وجاء ذلك التخفيض بمناسبة استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، وهي تعد من البطولات العالمية ومحبين من كافة دول العالم.

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن عن تخفيض أسعار التذاكر

وبحسب ما أعلن الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن التخفيض يشمل جميع تذاكر السفر الدولية من وإلى مصر بنسبة تصل إلى 20 % عن السعر الأصلي، كما يمكن للعملاء الذين قرروا السفر من مصر الاستفادة من التخفيضات المعلنة عند توجههم لشراء تذاكر الطيران وذلك بداية من اليوم الاثنين الموافق 4 من يناير وحتى يوم 14 من يناير الجاري فقط.

وأشار زكريا إلى أن التخفيضات المعلنة مستمرة للقادمين إلى مصر عبر الشركة من جميع دول العالم وذلك عند شراء تذاكر الطيران على إحدى رحلات مصر للطيران والوصول إلى مصر حتى يوم 31 من يناير الحالي.

وقال رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الطيار عمرو أبو العنين أن العاملين في الخطوط الجوية ملتزمين جميعهم داخل مصر وفي المحطات الخارجية وخلال وقت صعود العملاء على متن الطائرات بكافة الإجراءات الاحترازية وذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف أبو العنين أن جميع الوافدين إلى مصر لديهم شهادة pcr بالنتائج السلبية وأنه لا يسمح لمن ليس لديه شهادة تحليل pcr قبل موعد وصوله إلى مصر بنحو 72 ساعة على الأقل بالدخول، وأنها أحد أهم الإجراءات التي تضمن عدم دخول إصابات بالفيروس من الخارج.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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