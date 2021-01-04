انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع جديد في أسعار الذهب في مصر اليوم صباح الاثنين 4 يناير 2021.. وسعر جرام 21 بواصل الصعود والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حدث ارتفاع جديد في أسعار الذهب في مصر اليوم صباح الاثنين 4 يناير 2021 في مختلف أسواق الصاغة على مستوى الجمهورية، وهذا في الوقت الذي كان فيه البعض يتوقع استمرار أسعار الذهب عند نفس مستوياتها بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، ولكن على ما يبدو فإن أسعار المعدن النفيس قد سجلت ارتفاعات واضحة على مدار الساعات الماضية بحسب ما رصدته بعض الصحف اليومية داخل مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم صباح الاثنين 4 يناير 2021

كشفت مصادر مسؤولة داخل شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة عن حدوث ارتفاع يقدر بنحو 11 جنيه في سعر جرام الذهب من عيار 21 عما كانت عليه الأسعار خلال الأسبوع الماضي، وبحسب التقديرات الرسمية، فإن أسعار الذهب داخل مصر كانت قد سجلت ارتفاعات كبيرة في الربع الرابع من العام الماضي ووصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة على الإطلاق بالنسبة لسعر الجرام الواحد من الذهب سواء من عيار 21 أو عيار 24.

ويذكر بأن أسعار الذهب داخل مصر تتأثر عادةً بالعديد من العوامل على رأسها سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي في البنوك وداخل البنك المركزي على وجه التحديد.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم داخل السوق المصري نحو 827 جنيه مصري، وهذا بالمقارنة بنحو 816 جنيه فقط خلال الأسبوع الماضي، وهذا في الوقت الذي وصل فيه سعر جرام الذهب من عيار 24 صباح اليوم الاثنين إلى نحو 945 جنيها، وكذلك وصل سعر جرام الذهب من عيار 22 إلى نحو 866 جنيه مصري داخل أسواق الصاغة.

الجدير بالذكر بأن أسعار الذهب على المستوى العالمي كانت قد سجلت ارتفاع طفيف للغاية خلال الأيام الأخيرة وذلك في معظم البورصات العالمية، ولكن هذا التأثير قد انعكس بشكل سريع على أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4 يناير 2021 بحسب ما أكدته الأرقام الرسمية.