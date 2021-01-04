خالد عمران: الإجراءات الاحترازية أمر شرعى ووطنى

جدة - نرمين السيد - قال عمران، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "هذا الصباح" الذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إن أزمة كورونا ابتلاء واختبار من الله، ولهذا يجب أخذ الإجراءات الاحترازية وهذا يعبر عن كف الأذى عن أنفسنا وعن الناس، وأن نتمسك بما قصدته الشرعية من حفظ النفس وهو أمر شرعى ووطنى ويُظهر التعاون.

شدد على ضرورة تقديم كل الدعم والشكر لخط الدفاع الأول وهم العاملين فى القطاع الطبى، ولهذا يجب التمسك بالكمامة والتباعد وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، موضحًا أنه يخاطب ضمير كل إنسان لكف الأذى وأخذ الأجر والثواب لأن عدم اتخاذ هذه الإجراءات فيه أذى للناس وهو ما عبرت عنه الجهات المختصة.

تابع أمين عام الفتوى أن من يتسبب فى الأذى والمرض للآخرين عليه ذنب كبير، ولهذا يجب الحرص والحذر من هذه النقطة لعدم إيذاء الغير.