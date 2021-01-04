الطب الوقائى: الدولة تقوم بدورها لمواجهة كورونا وعلى المواطن القيام بدوره

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، أنه علميًا يجب أن يظل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على وتيرة واحدة، وبعد فترة يمكن أن نعلم إن كانت مصر فى ذورة الموجة الثانية أم لا، مشددًا على أن عدد الحالات هو الفيصل فى هذا الموضوع.





وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "هذا الصباح" الذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الدولة "بتعمل اللى عليها" وهناك مستشفيات على أعلى الإمكانيات وتقديم أحدث الأدوية لمرضى كورونا، ولكن يظل العامل الأهم هو أن المصاب بكورونا لا يعدى الآخرين وذلك بضوابط لا تتعدى أصابع اليد ولن تكلف شئ وهى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامة.

وتابع أن قدرة كورونا على الانتشار والعدوى أمر طبيعى فى فصل الشتاء بسبب غلق الأماكن واللجوء للدفء والتجمعات الأسرية، موضحًا أن كل أجهزة الدولة تحركت بتفعيل الغرامة المطبقة على عدم ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية فى الكافيهات والمطاعم. وأشار إلى أن الفئات العمرية الأقل يمكنها ارتداء "الفيس شيلد" وهذا يكفى لأن المرض ينتقل عن طريق الرزاز وليس الهواء، موضحًا أن الشتاء له أمراض عديدة منها الأنفلونزا والالتهاب الرئوى وما إلى ذلك، ولهذا يجب اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة للحفاظ على النفس ومنع انتقال العدوى.

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