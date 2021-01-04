الإنتاج الحربى تشارك فى معرض تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - ويشارك فى المعرض كبريات شركات السيارات العاملة فى السوق المصرية والمنتجة للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، وكذلك الوكلاء والمستوردون للسيارات ذات الوقود المزدوج (بنزين – غاز) إلى جانب عددًا من الشركات المنتجة للصناعات المغذية للسيارات، فضلاً عن الجهاز المصرفى ممثل فى عدد كبير من البنوك، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتم خلال فعاليات المعرض إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، والتى تستهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة فى مصر مؤخرًا، ودعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين.

وتلقى هذه المبادرة اهتمام كبير من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذى وجه بأهمية تضافر جهود كل أجهزة الدولة لإنجاح المبادرة والتى ستتيح للمواطن المصرى اقتناء سيارة جديدة بأسعار تتناسب مع مستوى دخل المواطن.

ويستهدف المعرض التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية التى يمكن أن تعود على المستهلك من إقتناء سيارات تعمل بالغاز الطبيعى، والتوعية ببرامج التمويل المتاحة للمواطنين لتسهيل عمليات تحويل السيارات التى يمتلكوها لتعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز)، بالإضافة إلى استعراض الطرازات المتاحة من السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى.

يأتى ذلك بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين الأطراف المعنية بالبرامج من جهات حكومية ومجتمع أعمال والمستهلكين، وإعطاء رسالة لشركات السيارات المحلية والأجنبية بشأن دعم الدولة للتوجه القائم على تعزيز الاعتماد على تكنولوجيا إستخدام الغاز فى السيارات بالسوق المحلىية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الأجنبية فى هذا المجال لتعميق التصنيع المحلى، والتوعية بالخطوات المتخذة لتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعى.

يذكر أن هذا المعرض يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بأهمية التوسع فى استخدام المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى والبدء فى تنظيم معرض بمشاركة كبريات الشركات المصنعة للسيارات يتضمن أحدث ما تم التوصل إليه فى هذا المجال، فضلاً عن منح حافز نقدى ملائم للمواطنين من مالكى السيارات المتقادمة، والراغبين فى إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد.

ويتضمن المعرض عددًا من الفعاليات تشمل عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعى أو المعدلة، ووجود جناح خاص لاستلام طلبات تسجيل المواطنين الراغبين فى الاستفادة من البرنامج، إلى جانب عقد ورش عمل بهدف شرح البرنامج وخطوات إتمام التحويل، وكيفية التغلب على العقبات الفنية، لدى مالكى السيارات، وعرض الخطوات التنفيذية المتخذة من الحكومة لدعم خطط التوسعات على الطرق ومحطات التموين بالغاز الطبيعى ومراكز الخدمة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلى الشركات الأجنبية من خلال جلسات عمل افتراضية لتقديم تجارب ونماذج السيارات المنتجة، وبحث فرص التعاون المشترك بين ممثلى مراكز البحث العلمى ذات الصلة بالصناعات الهندسية مع شركات السيارات العالمية وفرص تعميق التصنيع المحلى.

ويشارك فى إقامة المعرض عددًا من الشركات المنتجة للسيارات فى مصر والوكلاء والمستوردون وكل الأجهزة والوزارات المعنية ومنها وزارة الإنتاج الحربى من خلال مصنع "إنتاج وإصلاح المدرعات" والذى سيقوم بتقديم نموذجين لـ 2 أوتوبيس يعملان بالغاز الطبيعى وكذلك وزارات الداخلية والنقل والبترول والبيئة والتعليم العالى والبحث العلمى والمالية والتنمية المحلية بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع وذلك بهدف التوصل إلى رؤية شاملة لكافة التفاصيل المتعلقة بهذه المبادرة القومية.