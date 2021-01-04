الخط الساخن للقابضة للمياه يتلقى مليونا و600 ألف شكوى خلال عام

جدة - نرمين السيد - استقبلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مليون و600 ألف شكوى تقريبا خلال عام 2020، عبر الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المياه والصرف الصحى بجميع المحافظات، و175 لاستقبال شكاوى الصرف الصحى بالقاهرة والإسكندرية.





وبحسب بيان اليوم، نجحت الشركة القابضة فى الاستجابة لمختلف الشكاوى الواردة إليها عبر الخط الساخن، والتى شملت شكاوى انقطاعات وكسور وجودة أو ضعف المياه أو طلب سيارات مياه، وكذلك شكاوى طفوحات الصرف الصحى أو الابلاغ عن أغطية البالوعات المفقودة، بالإضافة إلى الشكاوى المحاسبية. وأظهرت إحصائية الخطوط الساخنة للشركة القابضة أن معدلات الاستجابة تتراوح مابين 5 ساعات إلى 24 ساعة، وفقا لطبيعية الشكوى وظروف الاصلاح، علما أن الأولوية لشكاوى الجودة والتى يتحرك المعمل فور ورود أى شكاوى خلال مدة لا تتجاوز ساعتين لرفع عينات من محل الشكوى.

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