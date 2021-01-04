رئيس هيئة السكة الحديد يستقبل بعض النماذج المشرفة من العاملين لتكريمهم نظير...

استقبل اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد السادة/ محمود حمادة حسين - ناظر محطة نجع حمادي ، احمد عبد الوهاب - عامل نظافة بشركة الخدمات المتكاملة ومقر عمله محطة نجع حمادي، جمال كمال - رئيس حركة محطة طما.

لتكريمهم نظير امانتهم المشهودة، والتي تمثلت في عثور الاول والثاني على حقيبة بها مبلغ عشرة آلاف جنيه، وعثور الثالث على حقيبة بها مبلغ ثلاثة وخمسون ألفا وخمسمائة جنيها، وذلك أثناء تأدية عملهم، وما كان منهم إلا البحث عن أصحاب الحقائب باستخدام الإذاعة الداخلية للمحطات، وتسليم المفقودات لأصحابها، والذين عرضوا مبالغ مالية على السادة المكرمين نظير أمانتهم، الا أن إيمانهم بأن تصرفهم ما هو إلا جزء من المقتضيات الوظيفية والقائمة على خدمة السادة مستقلي المرفق وتقديم كل سُبل الراحة أثناء رحلاتهم.

وأثناء لقائه بهم، أعرب المهندس أشرف رسلان عن سعادته بمثل هذه النماذج المشرفة، داعيًا الجميع للاقتداء بهم، ومثمنًا لهم أمانتهم وحسن تصرفهم النابع عن سمو أخلاقهم وكامل علمهم بمقتضيات الواجب الوظيفي.

وأصدر رئيس الهيئة تعليماته بصرف مكافأة مالية للسادة المكرمين، كدور رئيسي يجب على الهيئة القيام به، لجعل تلك النماذج علامات مضيئة يسير من خلفها باقي العاملين، وهم على يقين أن هيئتهم داعمًا ومساندًا وكذا محفزًا لمن يجيد من أبنائها.