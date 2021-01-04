إنفوجراف.. خريطة تلقى جرعات لقاح كورونا للمصريين

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح خريطة تلقى جرعات لقاح كورونا للمصريين وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.

وشددت وزيرة الصحة على أن التطعيم يتوفر بشكل اختيارى ومجانى للفئات المستحقة، وسيخصص مسار لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

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