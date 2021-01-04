الغرامة أتت ثمارها.. التزام 95% من ركاب المترو بارتداء الكمامات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مترو الأنفاق أن جميع العاملين ملتزمين بمنع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.





وأوضحت "مترو الأنفاق" فى بيان اليوم الإثنين، أن نسبة التزام الركاب بارتداء الكمامة بلغ حوالى 95 %، مع بدء تطبيق غرامة الـ50 جنيها الفورية على الركاب المخالفين ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى توافر الكمامات فى شبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات. وأكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء فى تصريحات خلال وقت سابق أنه سيتم تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة فى الأماكن التالية: - الأماكن المغلقة ممثلة في المصالح والهيئات الحكومية - المولات التجارية - وسائل النقل الجماعى والخاصة " السرفيس والميكروباصات - أتوبيسات النقل العام - محطات المترو - محطات قطارات السكة الحديد.

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