صور.. نائب رئيس جامعة عين شمس يطمئن على تسليم خطوط المصرية للاتصالات للطلاب

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين، جولة ميدانية تابع خلالها منافذ الشركة المصرية للاتصالات والمنتشرة فى مختلف الأحرم الجامعية للاطمئنان على تسليم الخطوط للمستحقين وفق البيانات التى قدمتها الجامعة للشركة فى سرية تامة.





يأتى ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها جامعة عين شمس برعاية الدكتورعبد محمود المتينى رئيس الجامعة، الدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع، والتى تستهدف توفير خطوط وباقات الإنترنت المجانية، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، للطلاب المشمولين بمظلة التكافل الاجتماعى الأكثر احتياجا و البالغ عددهم 7.200 طالب وطالبة.



وخلال جولته، أكد عبد الفتاح سعود أن جامعة عين شمس لا تألو جهدا فى تنفيذ كل ما من شأنه تيسيير العملية التعليمية على أبنائنا الطلاب خصوصا فى ظل ظروف الجائحة العالمية، لافتاً أن الحق فى التعلم لا تمنعه أية ظروف أو صعوبات بل نعمل دائما على تذليلها لضمان تحصيل الطلاب القدر اللازم من التعلم من خلال كل المنصات التعليمية الإلكترونية التى دشنتها الجامعة وإدارة تطوير التعليم الجامعى والتى كانت سباقة فى هذا الصدد.



كما ثمّن جهود الشركة المصرية للاتصالات، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين فى توفير "خط طالب جامعة عين شمس"، مؤكدا أن اختيار "المصرية للاتصالات" لمشاركة الجامعة فى دعم هذه المبادرة جاء وفق دراسة متعمقة للسوق المصرى للوصول لأفضل العروض التى تحقق مصلحة الطالب أولاً.



وأضاف أن الجامعة حرصت أيضا على توفير "خط طالب جامعة عين شمس" بأسعار مخفضة لكل الطلاب القادرين والذين يزيد عددهم عن 200 ألف طالب وطالبة، بالتعاون مع شركات "فودافون، أورانج، المصرية للاتصالات"، وهو ما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى لجميع أبناء جامعة عين شمس، خصوصا مع تحول التعليم عن بعد بشكل كلى لحين إشعار آخر ووفق قرارات المجلس الأعلى للجامعات.



يذكر أن تسليم الطلاب للخطوط يتم وفق اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية، إذ يتم حضور الطلاب لاستلام الخطوط والمغادرة فورا، كما تم تسليم طلاب المدن الجامعية الخطوط الخاصة بهم قبل تنفيذ عملية الإخلاء ومغادرتهم لحين انتهاء إجازة منتصف العام الدراسى.