فيديوجراف.. «مشروعك».. حقق حلمك والدولة تمولك

جدة - نرمين السيد - تعد مبادرة "مشروعك" التابعة لوزارة التنمية المحلية أحد أهم المبادرات التى تمول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى المحافظات، وتقدم خدمات أفضل للشباب والمرأة المعيلة.





والفيديوجراف التالى يوضح طريقة الحصول على تمويل لمشروعات الشباب التى تتيحها المبادرة. وتستهدف وزارة التنمية المحلية تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال برنامج "مشروعك" مما يترتب عليه زيادة فرص العمل لأبناء المحافظات، خصوصا أنها ساهمت فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ودفع عملية التنمية بالمحافظات.

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