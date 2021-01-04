إنفوجراف.. 3 كبارى للمشاة بمحيط شبرا - بنها الحر

جدة - نرمين السيد - وطورت العاصمة عددًا من المحاور، بالإضافة إلى إنشاء أخرى جديدة، ومن بينها إنشاء 3 كبارى لربط ميدان التجنيد بمحور شبرا / بنها الحر. وإنشاء 3 كبارى تمتد بإجمالى أطوال يصل إلى 11 كم، لربط ميدان التجنيد بمحور شبرا / بنها الحر.

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