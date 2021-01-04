جدة - نرمين السيد -

وأوضحت نقابة الأطباء فى بيانها أن الأطباء هم: الشهيد الدكتور علاء أحمد ضياء عبد الرازق - استشارى أمراض النساء والتوليد بمستشفى المنيرة. الشهيد الدكتور عمرو عبد الغنى عبد الحكيم سرحان - مدرس جراحة بأزهر دمياط. الشهيد الدكتور فتحى عراقى محمد على - طبيب باطنه باللجنة الطبية ببورسعيد. الشهيد الدكتور حازم الكاشف - أستاذ الأشعة التشخيصية بالقصر العينى. الشهيد الدكتور ياسر أحمد ميرة - استشارى أمراض نساء وتوليد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الأبيض.. نقابة الأطباء تنعى 5 شهداء جدد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.