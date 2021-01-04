التسجيل الأحد المقبل.. مفاجآت جديدة تعلنها وزارة الشباب لمبادرة دراجتك صحتك

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة الشباب والرياضة الأحد المقبل باب الحجز الرسمى للمرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك .. صحتك"، وذلك فى احتفالية كبرى لتوقيع تعاون بين الوزارة وإحدى الشركات الخاصة العاملة في المجال.





وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى بيان، اليوم الإثنين، أنه تم تأجيل فتح باب التسجيل من 5 حتى 10 يناير للإعلان عن فتح باب التسجيل فى المرحلة الثالثة مع الإعلان عن مفاجآت خاصة للذين سيحصلون على دراجات المرحلة الثالثة، موضحا أنه سيتم تدشين مشروع "زود دخلك" من خلال مبادرة "دراجتك.. صحتك" بتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات لزيادة دخلهم بالشراكة مع شركات داعمة.

وأضاف صبحى أن الوزارة تقدم درارجات مدعومه بأقل من سعرها خارج المبادرة وعلى من يرغب فى الحصول على الدراجه أن يسجل عن طريق لينك سيتم إتاحته على الصفحه الرسمية الخاصه بوزارة الشباب والرياضه أو البوابه الإلكترونية.

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت مرحلتين من مبادرة دراجتك صحتك ولاقت إقبالا كبيرا من الشباب، ومن المقرر أن تطرح الوزارة دراجات من خلال عده مراحل.

وتأتى مبادرة "دراجتك .. صحتك" فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسه الرياضية ونشر ثقافة ممارسة الرياضه داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضه على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من الرياضه أسلوب حياة، إضافه إلى الآثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيله انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة وتساهم فى تحسين اللياقه البدنية لمستخدميها.