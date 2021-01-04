صور.. السيسى يفتتح معرض تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

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جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة فى اطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، خصوصا برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية اساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التى تعمل بالغاز، وذلك خلال زيارته للجناح الحكومى الذى ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الإنتاج الحربى، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالإضافة إلى البنك المركزى والهيئة العربية للتصنيع.
كما تابع الرئيس أجنحة كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى هذا المجال، إذ اطلع على أحدث النماذج والطرازات للمركبات التى تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، وكذلك الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات فى تلك الصناعة.
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