أهم الأخبار.. مصير ممرضة ومصور فيديو الحسينية.. وسقطة رانيا يوسف في حق الحجاب

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:
بعد ظهورها فى فيديو الأزمة.. صحة الشرقية تنفي معاقبة ممرضة مستشفى الحسينية
أمن الشرقية يستدعي مصور فيديو مستشفى الحسينية لسؤاله
متحدث التموين لـ"دوت الخليج": حبس وتغريم المحتكرين بقوة القانون
يا ساتر يا رب .. سقطة جديدة من رانيا يوسف بشأن رأيها في الحجاب
تجار موت.. صحة البرلمان تطالب بتطبيق قانون الطوارئ على محتكري أنابيب الأكسجين
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