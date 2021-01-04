أهم الأخبار.. مصير ممرضة ومصور فيديو الحسينية.. وسقطة رانيا يوسف في حق الحجاب

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

بعد ظهورها فى فيديو الأزمة.. صحة الشرقية تنفي معاقبة ممرضة مستشفى الحسينية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه لا صحة إطلاقا لما يتردد حول توقيع جزاء وخصم من الممرضة والتي ظهرت في الفيديو الذي انتشر مؤخرا وادعى فيه مصوره وفاة جميع الحالات داخل عناية العزل بمستشفى الحسينية.. للمزيد اضغط هنا

أمن الشرقية يستدعي مصور فيديو مستشفى الحسينية لسؤاله

أكد مصدر بمديرية أمن الشرقية أنه تم إستدعاء الشاب "أحمد ممدوح" مصور فيديو مستشفى الحسينية والذي ادعى فيه وفاة جميع الحالات المحتجزة داخل عناية العزل بالمستشفي لسؤاله فى الواقعة .. للمزيد اضغط هنا

متحدث التموين لـ"دوت الخليج": حبس وتغريم المحتكرين بقوة القانون

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية الموردين والتجار من استغلال أزمة كورونا لتحقيق أرباح عن طريق حبس وتخزين أي سلعة بهدف الاحتكار ورفع أسعارها أو الاتجار في السوق السوداء وخارج القنوات الشرعية لمنظومة التجارة الداخلية... للمزيد اضغط هنا

يا ساتر يا رب .. سقطة جديدة من رانيا يوسف بشأن رأيها في الحجاب

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، أول تريند خلال عام 2021 بعد تصريحاتها الأخيرة حول مفاتنها، بشكل مثير للجدل.. للمزيد اضغط هنا

تجار موت.. صحة البرلمان تطالب بتطبيق قانون الطوارئ على محتكري أنابيب الأكسجين