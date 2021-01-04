نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 63 فندقًا عائمًا يحصلون على الشهادة الصحية المعتمدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية إن٦٣ فندقًا عائمًا Nile Cruises حتى الآن حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية.

جاء ذلك في ضوء استئناف حركة السياحة الثقافية في مصر اعتبارا من أول سبتمر الماضي، واستئناف الفنادق العائمة لرحلاتها اعتبارا من ١ أكتوبر الماضي.

وأوضح العاصي أن ٤٠ فندقا عائمًا من هذه الفنادق يعمل بالفعل واستقبل عدد من الرواد من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات، مع الالتزام بنسبة الاشغال المسموح بها وهي 50% من الطاقة الاستيعابية لكل فندق.

وأعرب رواد هذه الفنادق عن استمتاعهم بالنيل وبالجو الدافئ والمشمس بمدينتي الأقصر وأسوان، وزيارة المناطق الأثرية المختلفة بهما والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، مؤكدين على أنهم شعروا بالآمان في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بالفنادق العائمة والمتاحف والمواقع الاثرية.

وأضاف العاصي أنه حصل حتي الآن ٧٠٢ فندقا ثابتا ب ٢٣ محافظة علي مستوى الجمهوية على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق العائمة والثابتة التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال ٥٠% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق الثابتة والعائمة.