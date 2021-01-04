"الهجرة": تلقينا نجاحات متميزة لأطفالنا بالخارج في العلوم والرياضة والثقافة

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أحمد جودة - القاهرة - تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من قصص نجاح أبنائنا بالخارج في إطار مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج" التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، لتسليط الضوء على هذه النجاحات التي من شأنها رفع اسم عاليا على مستوى العالم، وقد حقق هؤلاء الأطفال المشاركين بالمبادرة نجاحات وبطولات عدة في مجالات مختلفة جعلتهم نماذج نفخر بها.

وشارك في المبادرة حتى الآن: الطالب المصري "حمد حسين الزناتي"، ابن محافظة المنيا، الذي حاز على المركز الأول عن أفضل فكرة مشروع لتطوير التعليم في اليابان، وذلك بعد منافسة مع 1122 طالبًا يابانيًا.

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تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى الطفل حمد الزناتي، نجل الباحث حسين الزناتي الخبير التعليمي المصري باليابان وأحد رواد مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، وذلك على فوزه بالمركز الأول في أفضل مشروع لتطوير التعليم في اليابان ضمن مسابقة أفضل فكرة تعليمية وسط منافسة مع 1122 طالبا يابانيا.

وأعربت وزيرة الهجرة عن تمنياتها لحمد الزناتي ووالده حسين الزناتي بمزيد من التقدم والرقي في مسيرتهما، مضيفة أن "المصري يقدر" ومع كل إنجاز يحققه المصريون بالخارج، فإن ذلك يرفع اسم مصر الوطن الأم عاليًا على مستوى العالم ويعكس صورة مصر والمصريين الإيجابية في الخارج.

وكان الطفل حمد الزناتي -ابن محافظة المنيا- شارك مع والده في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذي أطلقته وزارة الهجرة في أواخر عام 2018 وعقد بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وقال حمد خلال المؤتمر إنه يعيش في اليابان لكنه يحب مصر وسعيد بمشاركته في المؤتمر.