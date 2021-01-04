نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون اليوم لاستكمال مفاوضات سد النهضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد الخبراء الفنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم اجتماعًا وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه فى اجتماع وزراء الخارجية والرى أمس بعقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع.

بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية فى اتفاق سد النهضة، بحضور المراقبين الذين يشاركون فى المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقى، على أن يتم فى نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسى وزارى آخر برئاسة جنوب أفريقيا للنظر فى مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.

وأكدت مصر خلال الاجتماع أمس على ضرورة التوصل فى أقرب فرصة ممكنة على اتفاق على سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن فى الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية.

وطرحت الوفود من الدول الثلاث فى اجتماعات سابقة رؤيتهم لآليه استكمال المفاوضات، وأكدت مصر على ضرورة تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى، بالتوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.