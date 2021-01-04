انت الان تتابع تفاصيل خبر قفزة كبيرة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل رقماً جديداً والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أسعار الذهب اليوم منذ قليل ارتفاع كبيرة مقارنةً بأسعار أمس وبداية تعاملات اليوم وذلك عقب ارتفاع سعر الأوقية أكثر من 31 دولار بعد ظهر اليوم، وتأتي هذه الزيادة بعد زيادة قليلة بالأمس بلغت 5 جنيهات في الجرام مقارنةً بأسعار أول أمس.

أسعار الذهب اليوم

ويبدو أنه ستكون هناك ارتفاعات جديدة، مقارنة بالأسعار في في الموجة الأولى من كورونا، حيث ارتفع سعر الذهب إلى أرقام قياسية في يونيو الماضي 2020 أثناء الإغلاق الجزئي وفرض حظر التجوال، لأن المعدن الأصفر يتأثر بالأزمات المحلية والعالمية، ويعد الملاذ الآمن للمستثمرين في الأزمات.

وجاءت أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم على النحو التالي

تراوحت أسعار الذهب عيار 24 من 958 جنيه إلى 960 جنيه، مقارنة بـ 943 إلى 945 جنيه أمس وصباح اليوم.

تراوحت أسعار الذهب عيار 22 من 878 إلى 880 جنيه، وذلك مقارنة بـ 864 إلى 866 جنيه للجرام أمس وصباح اليوم.

تراوحت أسعار الذهب الآن عيار 21 من 838 إلى 840 جنيه للجرام، مقارنةً بـ 825 إلى 827 جنيه للجرام في بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب عيار 18 من 718 إلى 720، مقارنةً بـ 707 إلى 709 جنيه للجرام صباح اليوم.

أسعار الذهب عيار 14 من 559 إلى 560 جنيه للجرام.

أسعارالذهب عيار 12 من 479 إلى 480 جنيه للجرام.

سعر الأوقية من 29,785 إلى 29,856 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 6,704 إلى 6,720 جنيه.

سعر كيلو الذهب من 957,714 إلى 960,000 جنيه.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة

هناك توقعات تفيد بأن سعر الذهب عالمياً وفي مصر سوف يشهد تحركات أخرى وارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار جائحة كورونا وزيادة الإصابات عالمياً ومحلياً،وخاصةً بعد ظهور سلالات جديدة، الأمر الذي سينتج عنه عدم وجود لقاحات في الوقت الحالي لتلك السلالات، الأمر الذي سيزيد من الإستثمار في المعدن الأصفر مما سيرفع أسعاره، لأن الذهب هو الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل الأزمات المحلية والدولية.