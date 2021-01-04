النشرة المرورية: كثافات مرورية أعلى دائرى المرج والأوتوستراد وكوبرى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية إيمان مختار، اليوم الإثنين، أن هناك تحسن فى الأحوال جوية وهو ما كان له مردود على فتح جميع الطرق المغلقة، منوهًا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين جميع إدارات المرور فى جميع المحافظات تحسبا لسوء الأحوال الجوية فى أى وقت، طبقًا لتعليمات اللواء محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور.

أما عن الأحوال المرورية فى القاهرة فقال، إن هناك توسعات تجرى على الطرق الدائرية، فى الوقت الذى تنتشر فيه الخدمات المرورية للتعامل مع أى كثافات، لافتًا إلى أن هناك كثافات مرورية أعلى دائرى المرج وأعلى الأوتوستراد، إضافة إلى محور الفردوس نتيجة تنفيذ بعض الأعمال ويمكن لقائدى السيارات التوجه لمحور النصر، كما دعا إلى الابتعاد عن محور الفنجرى فى هذا التوقيت نظرًا للكثافات العالية، مشيرًا إلى وجود كثافات على كوبرى 6 أكتوبر و15 مايو ويمكن استخدام كوبرى عباس أو الجامعة بدلا منهما.

وبشأن الحالة المرورية فى الجيزة، أكد أن جميع المحاور تعمل بشكل طبيعى ومرضى وسط انتشار للخدمات المرورية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة.

وعن الحالة المرورية فى المحافظات قال صابر، إن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى طريق أبوقير ومحور قناة السويس، أما فى محافظة بورسعيد فهناك أحجام مرورية فى شارع سعد زغلول، وفى محافظة الغربية هناك أحجام متفرقة، أما عن الحالة المرورية بشكل عام فى الوجهين البحرى والقبلى فهى طبيعية.