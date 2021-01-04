الصحة: تفعيل نظام إلكترونى لمتابعة معدلات استهلاك الأكسجين بالمستشفيات

جدة - نرمين السيد - عقدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع وكلاء الوزارة ومديرى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، عبر تقنية "الكول كونفرانس" لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الحد الاستراتيجى للأكسجين الطبى بالمستشفيات، مشيرة إلى تفعيل نظام إلكترونى يتم من خلاله متابعة بيانات معدلات الاستهلاك للأكسجين الطبى وعدد الأسرّة المشغولة على أجهزة التنفس الصناعى وتحديثها على مدار الساعة، على ألا يقل الحد الاستراتيجى للأكسجين بأى مستشفى عن 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100%.

وأضاف مجاهد أن الدكتورة هالة وجَّهت بتخصيص فريق طبى بكل مستشفى لمتابعة عملية إمداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات على مدار الساعة وفقًا للممارسات الإكلينيكية السليمة وبروتوكولات علاج فيروس كورونا المُحدَثة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات إمداد مركزية بالوزارة لمراقبة عملية الإمداد والمتابعة المستمرة لمعدلات استهلاك الأكسجين بالمستشفيات ورفع تقريرين يوميًا إلى الوزيرة للوقوف على مستجدات الأوضاع أولاً بأول.

وذكر مجاهد أن منظومة إدارة إمداد الأكسجين الطبى للمستشفيات التى تستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد تشمل 3 طرق، هى: التعاقدات التى تبرمها مديريات الصحة مع شركات الأكسجين السائل بكل محافظة وفقًا للاحتياج الروتينى، والتعاقد المركزى مع كبرى شركات الغازات حيث يتم توريد 400 ألف لتر يوميًا مركزيًا تحت تصرف الوزارة يتم استخدامها فى الإمداد الطارئ للمديريات فى حالة الزيادة المفاجئة للاستهلاك عن المعدل الطبيعى، فضلاً عن إمداد روتينى مركزى للمحافظات الكبرى التى لديها ارتفاع فى معدل الاستهلاك وهى (القاهرة، والجيزة، والبحيرة، والقليوبية، دمياط، والشرقية، والدقهلية، والغربية).