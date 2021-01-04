”الهجرة”: تلقينا نجاحات متميزة لأطفالنا بالخارج في العلوم والرياضة والثقافة

السفيرة نبيلة مكرم تجدد الدعوة للعائلات المصرية بالخارج للمشاركة في مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج"

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من قصص نجاح أبنائنا بالخارج في إطار مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج" التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، لتسليط الضوء على هذه النجاحات التي من شأنها رفع اسم عاليا على مستوى العالم، وقد حقق هؤلاء الأطفال المشاركين بالمبادرة نجاحات وبطولات عدة في مجالات مختلفة جعلتهم نماذج نفخر بها.

وشارك في المبادرة حتى الآن: الطالب المصري "حمد حسين الزناتي"، ابن محافظة المنيا، الذي حاز على المركز الأول عن أفضل فكرة مشروع لتطوير التعليم في اليابان، وذلك بعد منافسة مع 1122 طالبًا يابانيًا.